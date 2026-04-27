"Ile szczęścia, ile radości". Jerzy Owsiak o zbiórce Łatwoganga

Sportowcy, influencerzy, muzycy, aktorzy, przedsiębiorcy oraz zwykli Polacy włączyli się w akcję zorganizowaną przez youtubera Łatwogang. W jej ramach zbierano środki dla Fundacji Cancer Fighters. Przed godz. 22 licznik zbiórki (na którym wyświetlano zsumowane wpłaty od firm oraz darczyńców indywidualnych) zatrzymał się na ok. 250 mln złotych. Akcja zyskała też rozgłos międzynarodowy, ponieważ do wpłacania zachęcił wokalista zespołu Coldplay, Chris Martin. Oprócz zbiórki, odbędzie się licytacja przedmiotów i "usług".

Organizatorzy wydarzenia zaapelowali, aby 26 kwietnia ustanowić ogólnopolskim dniem walki z chorobami onkologicznymi u dzieci.

Owsiak zabrał głos. "Ile radości"

W trakcie trwania akcji, nie brakowało porównań do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej szef, Jerzy Owsiak, zabrał głos po zamknięciu zbiórki. Stwierdził, że zebrane 250 milionów złotych to "nieprawdopodobna suma". Wspomniał przy tym organizację pierwszego finału WOŚP w 1993 roku, który – jak mówił, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, zebrał 3,7 miliona złotych.

– Ale ile było szczęścia, ile było radości, ile było fascynacji tym, co się wydarzyło. Ten dzień dla organizatorów myślę, że jest właśnie takim samym dniem (...) Super pomysł, aby to nie uciekło, aby ta cała energia i ludzie, którzy to robią, po swojemu, tak jak oni to chcą, żeby to później powielać jeszcze raz i jeszcze raz – powiedział.

– To jest taki moment, w którym także ja, jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówię zupełnie wprost: to my się także od was musimy uczyć. To także my patrzymy, jak wy to robicie, to także dla nas jest niesamowita nauka. (...) My od 34 lat robimy zbiórki w podobny sposób, to wy pokazujecie, że można robić to inaczej – dodał szef WOŚP.

Czytaj też:

