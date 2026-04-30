Emocje w Kongresie. W pewnym momencie Hegseth nie wytrzymał

W środę przed Izbą Reprezentantów doszło do przesłuchania w sprawie finansowania Pentagonu na przyszły rok. Departament reprezentowali sekretarz wojny Pete Hegseth, dyrektor finansowy Departamentu Obrony USA Jules Hurts oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dan Kaine. Było to pierwsze wystąpienie Hegsetha przed Kongresem od wybuchu wojny z Iranem.

W trakcie posiedzenia nie brakowało emocji. Wystąpienie sekretarza wojny było przerywane przez protesty i okrzyki. Szef Pentagonu stwierdził, że "największym przeciwnikiem, z jakim musimy się zmierzyć w tym momencie, są lekkomyślne, nieudolne i defetystyczne słowa Demokratów i niektórych Republikanów".

Szczególnie ostra dyskusja rozgorzała w kwestii wojny z Iranem. Kongresmen Demokratów John Garamendi stwierdził, że jest ona pomyłką i pokazem niekompetencji obecnej administracji.

Reakcja szefa Pentagonu na jego słowa była gwałtowna. Hegseth stwierdził, że Garamendi powiela antyamerykańską propagandę i że powinien zrozumieć, iż jest to "nieodpowiedzialne". – Wstyd! – oświadczył sekretarz wojny.

Ogromne koszty wojny z Iranem

W trakcie przesłuchania dyrektor finansowy Departamentu Obrony USA Jules Hurts ujawnił, że jak dotąd wojna z Iranem pochłonęła około 25 miliardów dolarów, z czego większość została wydana na amunicję. Środki przeznaczono również na eksploatację sprzętu, utrzymanie wojsk i wymianę broni używanej podczas operacji na Bliskim Wschodzie. Pentagon twierdzi, że ostateczny koszt może być znacznie wyższy i planuje zwrócić się do Kongresu o dodatkowe fundusze po przeprowadzeniu pełnej oceny.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia Biały Dom zakomunikował, że zwróci się do Kongresu o zgodę by w roku fiskalnym 2027 przeznaczyć na cele wojskowe około 1,5 biliona dolarów.

