Partyjny kolega broni senatora Lenza. "Winnym jest dyrektor szpitala"

W kwietniu Wirtualna Polska ujawniła, że osoba z rodziny senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza została bez kolejki i wymaganej dokumentacji poddana zabiegowi chirurgicznemu. Kolejne publikacje wskazywały wprost, że chodzi o syna polityka. Do zdarzenia doszło 15 marca w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. W placówce miała miejsce kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NFZ nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tys. zł. Na zapłacenie tej kwoty placówka otrzymała 14 dni. Kwota ta stanowi równowartość ryczałtu, jaki szpital otrzymałby za ten dzień w ramach kontraktu z NFZ.

Afera Lenza. Bosacki: Winnym jest dyrektor szpitala

– Kto zapłaci tę karę? – zapytał w audycji Radia Zet Marcin Zaborski. – Prawdopodobnie zapłaci ten szpital – odpowiedział wiceszef MSZ i poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. – Czyli? Skąd będzie miał pieniądze? – dopytywał prowadzący. – Ze swojego budżetu – odparł polityk. – Z pieniędzy podatników – doprecyzował dziennikarz. – Ktoś rzucił w internecie pomysł, żeby parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej się zrzucili – kontynuował.

– Jeśli rzeczywiście doszło w tej sprawie do przekroczenia prawa, to winni muszą się znaleźć. Natomiast pan senator Lenz twierdzi, że ta kara została orzeczona bez związku z wizytą jego syna w szpitalu. Ja nie znam szczegółów tego zabiegu i tej sprawy. Winni powinni ponieść karę. Ale winnym w wypadku przekroczenia uprawnień czy reżimu wydawania pieniędzy publicznych jest dyrektor szpitala – stwierdził Marcin Bosacki.

– Ciąg wydarzeń, o którym pan mówi, nie jest udowodniony. Trzeba go udowodnić, sprawdzić. Mamy dwie wersje. Pierwszą – szpitala i NFZ-u, drugą – pana senatora Lenza. To musi być wyjaśnione w interesie publicznym. (...) Jeżeli zrobiono to poza procedurami i poza prawem, należy zwrócić te pieniądze – mówił wiceminister. – W tym rządzie, w naszej koalicji i w naszej partii ewentualne nadużycia muszą być nietolerowane i rozliczone – dodał.

Jak podała Wirtualna Polska, KO zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenza. "Zarówno przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, jak i przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik, po naszych pytaniach przekazali, że w »przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Kolegium Klubu KO« – czyli posiedzenie kierownictwa" – przekazano.

Lenz wraz z żoną wydali oświadczenie. "Nie dla kłamstw i hejtu"

