"Prezydent nie ma już żadnych argumentów". Berek: Robimy to po raz trzeci

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że w tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

Dzisiaj Maciej Berek poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt i skierowała go do prac w Sejmie. Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu podkreślił, że to już trzecia próba przyjęcia nowych przepisów, które, według jego opinii, mają "ochronić osoby inwestujące na tym rynku".

"Tym razem prezydent Nawrocki nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie, tym bardziej po tym, jak skierował do Sejmu projekt, który jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym" – podsumował.

twitter

Weta Nawrockiego

Przepisy, które zawetował Nawrocki zakładały m.in. rozszerzenie uprawnień KNF, w tym możliwość wstrzymania ofert publicznych kryptowalut. Prezydent uznał ustawę za zbyt restrykcyjną.

Jak tłumaczył jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, regulacje mogły zagrażać "wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa".

Prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że sygnały od służb o nieprawidłowościach w związku z giełdą pojawiły się dopiero po jego decyzji o wecie. – Pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...) wpłynęło 12 grudnia 2025 roku, czyli 11 dni po zawetowaniu ustawy – mówił.

Prezydent składa własny projekt

W środę szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki skierował do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Tłumaczył, że prezydencki projekt ustawy zakłada m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.

– Prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją rynku kryptowalut. Jest to także wyjście naprzeciw rządowi. Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi, że to ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą przedkłada, proponuje prezydent. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze, zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta – powiedział na środowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Czytaj też:

"Dość kompromitujący brak wiedzy". Przydacz wbija szpilę w SikorskiegoCzytaj też:

Hołownia nie zgadza się z Tuskiem. "To nie jest dobre dla koalicji"