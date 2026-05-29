Śledź na tatarczuchu

Z półdystansu Śląskie Smaki. Taką nazwę nosi jeden z najważniejszych festiwali kulinarnych w kraju. Od lat przyciągający rzesze turystów i łakomczuchów z całej Polski. Jego jubileuszowa - dwudziesta! - odsłona odbędzie się 14 czerwca 2026 roku w Koszęcinie - siedzibie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Główny element imprezy stanowi oczywiście konkurs kuchenny. Konkurują w nim zawodowcy, amatorzy i uczniowie szkół gastronomicznych. Ich zadaniem jest przygotowanie tradycyjnych dań we własnej interpretacji. Triumfatorzy zyskują sławę i trofea: Złote, Srebrne oraz Brązowe Fartuchy.