"Denerwują mnie heheszki z wizyty prezydenta". Polityk PSL zaskoczył

Prezydent RP został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny oraz galę UFC Freedom 250, która odbyła się z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Wydarzenie, które odbyło się w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie, oglądało ponad 4 tys. gości. Na widowni byli m.in. członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, politycy, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi.

W trakcie gali kamery agencji Reutera uchwyciły krótką rozmowę Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w pobliżu oktagonu. Jak się okazuje, prezydent RP odbył z Trumpem jeszcze jedną krótką rozmowę. Stacja TVN podaje, że rozmowa została zarejestrowana przez kamery i trwała około półtorej minuty.

Prezydent Nawrocki podczas swojej wizyty w USA stwierdził, że polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska bardziej przeszkadza niż pomaga. Zdaniem głowy państwa, premier i wicepremier Radosław Sikorski zniszczyli relacje z Waszyngtonem, a jego zadaniem jest ich naprawa.

Zgorzelski: Prezydent mógł się powstrzymać od krytykowania rządu

Do wizyty Karola Nawrockiego odniósł się we wtorek na antenie TVP Info wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

– Nie jest to dobre miejsce, czy to będzie w Stanach Zjednoczonych, czy w każdym innym kraju na świecie, aby polemizować z wypowiedziami polityków tej samej narodowości, tego samego kraju na obczyźnie – powiedział polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jak ocenił Zgorzelski, „pan prezydent Nawrocki moim zdaniem mógł się powstrzymać od krytykowania polskiego rządu”. – Myślę, że to powinno być symetryczne, że gdziekolwiek pojadą politycy koalicji rządzącej, też powinni powstrzymać się od komentowania czy krytykowania prezydenta – dodał.

– Dziwi mnie to, że dzisiaj musimy o tym rozmawiać, jakbyśmy nie mieli ważniejszych tematów, jeśli chodzi o sprawy wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Bo przecież nie oczekiwał nikt, że będzie upominał się o Zbigniewa Ziobrę, zwłaszcza, że powiedział, kiedy Ziobro znalazł się na Węgrzech, że on by nigdy nie uciekł, więc uznał, że Ziobro po prostu uciekł – podkreślił polityk PSL.

Wicemarszałek Sejmu: Nawrocki ma najlepsze relacje z USA z wszystkich polityków

Jednocześnie wicemarszałek Sejmu pozytywnie ocenił całokształt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA.

– Każda wizyta polskiego polityka w Stanach Zjednoczonych jest wizytą, która z pewnością może przynieść efekt. Trochę mnie denerwują, może czasami żenują te heheszki z wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, bo na to mam odpowiedź: to pokażcie polityka, który pojedzie i załatwi cokolwiek więcej – zaznaczył Piotr Zgorzelski.

– Dzisiaj tylko i wyłącznie prezydent Nawrocki ma takie, można powiedzieć najlepsze relacje spośród wszystkich polityków w Polsce i trzeba je cenić, trzeba wpisywać te relacje w strategię Polski, tak samo jak trzeba cenić i wpisywać w strategię Polski dobre relacje premiera Donalda Tuska i naszej koalicji z częścią europejską – dodał.

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