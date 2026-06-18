Poseł Polski 2050: Jestem nielojalną mendą? Zembaczyński: Tak

– Drogi Witku, jesteśmy koalicjantami. Czy uważasz, że jestem nielojalną mendą? – zapytał poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. – Tak – odpowiedział krótko Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Do zaskakującej wymiany zdań doszło w programie "Liga debat" w Kanale Zero. Stałą częścią tego formatu są starcia 1 na 1 między politykami.

– Czy uważasz, że Klaudia Jachira – twoja koleżanka z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Robert Dowhan, Franciszek Sterczewski też są nielojalnymi mendami? – pytał dalej Romowicz. – Klaudia Jachira nie jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, więc nie dezinformuj. Powiem ci tak: chcesz być politykiem krajowym, to musisz być lojalny wobec własnego rządu. Jeżeli głosujesz za odwołaniem własnego ministra, to jesteś dla mnie nielojalną mendą – stwierdził Zembaczyński.

Zembaczyński do Romowicza: Ciebie nazywam nielojalną mendą

– Dzisiaj nazwałeś Klaudię Jachirę, Franka Sterczewskiego, Roberta Dowhana i jeszcze paru posłów Koalicji Obywatelskiej bądź z list Koalicji Obywatelskiej nielojalnymi mendami. Czy pamiętasz, kiedy Kaczyński mówił "gorszy sort", "zdradzieckie mordy", jak wtedy protestowaliście, że taki język w polityce jest niedopuszczalny? – kontynuował Bartosz Romowicz.

– Jeszcze raz powtarzam: ciebie nazywam nielojalną mendą, bo nie rozumiesz polityki. Polityka to nie jest zabawa. Przez takich jak ty, przez ciebie, bo nie przez Jachirę, której nie ma u nas w klubie ani w koalicji... Widzisz tego z PiS-u? On już czyha na władzę. Widzisz tę panią z Konfederacji, oświeconą Braunem? Ona już czeka. I możecie sobie piątki zbić, jeżeli będziesz dalej szedł tą drogą. Polityka to jest odpowiedzialność, lojalność. Nie zachowałeś się lojalnie, głosowałeś przeciwko ministrowi własnego rządu. Postawiłeś własny foch ponad interes Polski, bo to jest dobry rząd dla Polski – powiedział Witold Zembaczyński.

Poseł Polski 2050 za odwołaniem ministra

Chodzi o głosowanie Bartosza Romowicza za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski ze stanowiska ministra klimatu i środowiska. – Każdy głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Widać ta jedna osoba wypisała się dzisiaj z koalicji. Nie może się mylić 238 parlamentarzystów, najprawdopodobniej myli się ten jeden pan – skomentowała Hennig-Kloska w rozmowie z dziennikarzami.

Ostatecznie Sejm odrzucił wotum nieufności wobec minister. Za odwołaniem szefowej MKiŚ głosowało 213 posłów, 238 było przeciw, a ośmiu nie wzięło udziału w głosowaniu.

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