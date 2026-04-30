Hennig-Kloska: Ta osoba wypisała się dzisiaj z koalicji

Sejm odrzucił w czwartek wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Za odwołaniem szefowej MKiŚ głosowało 213 posłów, 238 było przeciw, a ośmiu nie wzięło udziału w głosowaniu. Oprócz parlamentarzystów PiS-u i Konfederacji za przyjęciem wniosku głosował m.in. Bartosz Romowicz z Polski 2050.

– Każdy głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Widać ta jedna osoba wypisała się dzisiaj z koalicji. Nie może się mylić 238 parlamentarzystów, najprawdopodobniej myli się ten jeden pan – skomentowała Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

"Odpowiadając na liczne pytania: zagłosuje ZA wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski z powodów o których mówię od dawna. NIE idę ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani do Konfederacji i nigdy mnie tam nie znajdziecie. Jeśli taka będzie kolej losu, że przez to będę poza polityką to trudno. Takie życie" – zapowiadał już w środę za pomocą mediów społecznościowych poseł Bartosz Romowicz.

Polska 2050 obroniła Hennig-Kloskę

Oprócz Romowicza Polska 2050 zagłosowała przeciwko wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski (Agnieszka Buczyńska i Piotr Górnikiewicz nie wzięli udziału w głosowaniu). Klub zaprosił minister klimatu i środowiska na swoje poniedziałkowe posiedzenie, jednak Hennig-Kloska nie przyszła. Niespodziewanie spotkała się z politykami Polski 2050 we wtorek wieczorem.

W czwartek przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że Polska 2050 zagłosuje przeciwko wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski.

Bartosz Śliz, przewodniczący klubu Polski 2050, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czym Polskę 2050 przekonała Paulina Hennig-Kloska, że zagłosowali przeciwko jej odwołaniu z funkcji ministra klimatu i środowiska, odpowiedział: – Tym, że się pojawiła na posiedzeniu klubu. Tym, że odpowiedziała na nasze pytania – te, które zadają nam wyborcy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o program "Czyste Powietrze".

Czytaj też:

