Korwin-Mikke: W służbie zdrowia panuje komunizm. Wróćmy do normalności

Mamy, proszę Państwa, kolejną aferę ze służbą zdrowia. Bo służba zdrowia jest nie taka, bo ludziom nie służy, służy politykom albo politykom nie służy. W ogóle pełne nieszczęście ze służbą zdrowia.

Otóż, jak pamiętam, afery ze służbą zdrowia wybuchają mniej więcej dwa razy do roku. Jeżeli rządzi PiS, to afera jest z PO, jeżeli rządzi PO, to z PiS-em. Teraz wyjątkowo jest afera z PO, kiedy rządzi PO. Proszę Państwa, cały czas mamy afery ze służbą zdrowia.