Korwin-Mikke: W służbie zdrowia panuje komunizm. Wróćmy do normalności

Gdyby państwo przestało wtrącać się do służby zdrowia, nie byłoby problemów z leczeniem. I to jest proste i jasne. Tylko nie do przyjęcia dla obecnego reżimu i dla wszystkich reżimów pseudodemokratycznych - mówi Janusz Korwin-Mikke.
Mamy, proszę Państwa, kolejną aferę ze służbą zdrowia. Bo służba zdrowia jest nie taka, bo ludziom nie służy, służy politykom albo politykom nie służy. W ogóle pełne nieszczęście ze służbą zdrowia.
Otóż, jak pamiętam, afery ze służbą zdrowia wybuchają mniej więcej dwa razy do roku. Jeżeli rządzi PiS, to afera jest z PO, jeżeli rządzi PO, to z PiS-em. Teraz wyjątkowo jest afera z PO, kiedy rządzi PO. Proszę Państwa, cały czas mamy afery ze służbą zdrowia.
Źródło: DoRzeczy.pl