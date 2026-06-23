Mocne wystąpienie Ukrainy w ONZ. "Wynoście się!"

Melnyk skierował także bezpośredni komunikat do Moskwy. – Nigdy nie uda wam się utrzymać okupowanych ziem. Nigdy. Wynoście się z Ukrainy jak najszybciej, zanim będzie za późno – powiedział.

"Cierpliwość się kończy"

Melnyk podkreślił, że Kijów nadal jest gotowy do bezpośrednich rozmów pokojowych z Rosją. Zaznaczył jednak, że Ukraina nie będzie czekać w nieskończoność na reakcję społeczności międzynarodowej. – Nasza cierpliwość nie jest nieograniczona – mówił. Jak przypomniał, w ciągu ostatnich 15 miesięcy Ukraina wielokrotnie apelowała do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji dotyczącej całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni. – Wyciągnięta ręka Ukrainy wciąż pozostaje zawieszona w powietrzu – stwierdził.

Dyplomata ostrzegł, że jeśli Rada Bezpieczeństwa nadal będzie prowadzić politykę "poczekamy, zobaczymy", Kijów może zmienić swoje podejście do propozycji rozejmu.

Bezpośredni cios w Rosję

W swoim wystąpieniu Melnyk mocno zaakcentował też ostatnie sukcesy militarne Ukrainy. Przekonywał, że wojna coraz mocniej wraca na terytorium Rosji. – Bumerang wojny rozpętanej przez Putina wrócił do Rosji. Po raz pierwszy Rosjanie czują jej ciężki oddech – mówił. Według ukraińskiego przedstawiciela uszkodzonych zostało już blisko 40 proc. rosyjskich rafinerii ropy naftowej, co ma poważnie ograniczać możliwości rosyjskiej armii.

Melnyk dodał również, że ostatnie ataki pokazały słabość rosyjskiej obrony powietrznej wokół Moskwy. – Nawet tarcza przeciwlotnicza wokół stolicy nie jest w stanie ochronić obiektów wojskowych. A to dopiero początek – zapowiedział.

Nadzwyczajne posiedzenie po ataku na Ławrę

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane po ostatnich rosyjskich atakach na Ukrainę, w tym ostrzale Ławry Peczerskiej w Kijowie – jednego z najważniejszych symboli ukraińskiego prawosławia.

Jednocześnie według Organizacji Narodów Zjednoczonych maj 2026 roku był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla cywilów od kwietnia 2022 roku. W rosyjskich atakach zginęły co najmniej 274 osoby, a 1763 zostały ranne.

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