Zajączkowska: Środowisko do cna zepsute i przeżarte poczuciem wyższości

Po kolejnej publikacji portalu Zero.pl zatytułowanej "Trzy tygodnie zamiast dwóch lat. Posłanka KO weszła do szpitala na badanie poza kolejką", na jaw wyszła kolejna bulwersująca sytuacja z udziałem poseł partii Donalda Tuska. Tym razem "bohaterką" skandalu jest poseł Małgorzata Pępek, która na domiar złego stwierdziła, że szpital powinien jej podziękować za to, że przyszła, gdy "zwolnił się termin" i go wypełniła. Politycy opozycji piszą w socjal mediach, że buta i arogancja polityków Koalicji Obywatelskiej przekracza wszelkie granice.

Zajączkowska-Hernik o KO: Środowisko do cna zepsute

Wpis zamieściła między innymi polska poseł do Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik. "[...] Środowisko do cna zepsute i przeżarte poczuciem wyższości. «Elyta», która z publicznej ochrony zdrowia, na którą płacimy wszyscy, zrobiła sobie prywatne przychodnie dla swoich. Jesteś z KO? Wjeżdżasz bez kolejek. Nie masz legitymacji partyjnej, albo nie jesteś z rodziny? Płać i płacz, obserwując jak ci przekładają badania i zabiegi, od których zależy twoje zdrowie i życie" – napisała eurodeputowana Konfederacji.

Czy Donald Tusk wyciągnie konsekwencje personalne?

"Dopiero co premier Tusk zapowiedział, że każda złapana za rękę osoba wchodząca do szpitala bez kolejki i należąca do Koalicji Obywatelskiej poniesie surowe konsekwencje. Rozumiem, że zaraz ta pani wyleci z partii? Czy to było tylko kolejne wciskanie kitu, żeby gasić pożar z nadzieją, że elektorat wszystko łyknie?" – zapytała.

"A co ze złapanym na kłamstwie prezydencie Trzaskowskim, który oszukał całą opinię publiczną i tuszował aferę w Szpitalu Południowym z udziałem lekarza-milionera z KO Kacprzaka i jego saloników VIP? A co z europosłem Arłukowiczem, którego przyjaciele zasiadali w zarządzie tego szpitala? I to wciąż zaledwie wierzchołek góry lodowej. Dopiero zbliżamy się do szamba, a już śmierdzi jak diabli" – dodała.

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