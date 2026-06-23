"Ukraina ma prawo do bohaterów UPA"
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  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

"Ukraina ma prawo do bohaterów UPA"

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Ukraińcy maszerują w Kijowie z banderowską flagą
Ukraińcy maszerują w Kijowie z banderowską flagą Źródło: PAP/EPA / SERGEY DOLZHENKO
CO PISZĄ NA WSCHODZIE Nad Dnieprem nie cichnie oburzenie w związku z odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W typowy dla ukraińskiego mainstreamu sposób głos w tej sprawie zabrał Jurij Łucenko.

Jurij Łucenko to znany i doświadczony ukraiński polityk i prawnik. Jeden z liderów protestów podczas rewolucji Euromajdanu. W przeszłości działacz Bloku Petra Poroszenki. Pełnił też funkcję prokuratora generalnego Ukrainy. Często komentuje bieżącą sytuację polityczną, w tym międzynarodową, dla ukraińskich mediów. Na blogu „Ukraińskiej Prawdy” wypowiedział się na temat skandalu wokół odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Źródło: DoRzeczy.pl
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