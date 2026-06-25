Premier Ukrainy w Gdańsku. "Oczekujemy podpisania ponad 160 umów"

W Gdańsku odbywa się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy, w której uczestniczą szefowie rządów Polski i Ukrainy. Premier Ukrainy podczas swego wystąpienia podziękowała Polakom za pomoc na początku wojny z Rosją oraz wyraziła chęć "budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej”.

– W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji my oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – oświadczyła Swyrydenko. Jej zdaniem te umowy będą miały wpływ na rozwój regionalny, biznesowy oraz obronny.

W dalszej części wystąpienia polityk zapewniała, że Rosja zagraża całej Europie. – Jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie – mówiła.

Wyraziła też wdzięczność za przekazania Ukrainie przez UE kolejnych 90 mld euro. – Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam nasza obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną jak również odbudować system energetyczny przed nowym sezonem grzewczym – dodała.

Konferencja w Gdańsku bez Zełenskiego

Konferencja URC 2026 (Ukraine Recovery Conference 2026) odbywa się w Gdańsku z udziałem przedstawicieli państw wspierających Ukrainę.

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kilka dni przed startem konferencji prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

Order Orła Białego odesłany kurierem do Kancelarii Prezydenta

Informacja o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia została ogłoszona w piątek (19 czerwca). Następnego dnia prezydent Ukrainy poinformował, że order wróci do Warszawy kurierem. Przesyłka dotarła do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek (22 czerwca), co potwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Dwa ukraińskie odznaczenia oddał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Wyraził w ten sposób sprzeciw wobec gloryfikacji przez Kijów sprawców rzezi wołyńskiej.

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