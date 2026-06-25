Kowal zachwycony. "Leyen ogłosiła przełomową wiadomość"

Polityk podsumował najważniejsze tezy przemówień niemieckich liderów, premiera Polski i szefowej rządu Ukrainy.

Kowal: Von der Leyen ogłosiła przełomową wiadomość

"Premier przypomniał, że Gdańsk jako kolebka Solidarności i demokracji jest idealnym miejscem na decydowanie o sprawiedliwej przyszłości wolnej Europy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła przełomową wiadomość o uruchomieniu pierwszego klastra negocjacyjnego na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej a także zapowiedziała kolejny etap prac nad Europejskim Funduszem Flagowym, którego inicjatywa wyszła kilka lat temu z polskiej Rady ds. współpracy z Ukrainą. Z kolei kanclerz Friedrich Merz podkreślił w swoim wystąpieniu, że pomimo trudnej historii, Niemcy i Polacy są dziś dobrymi sąsiadami, którzy potrafią wzajemnie się wspierać w obliczu współczesnych wyzwań" – czytamy we wpisie Kowala na platformie X.

"Ważnym punktem było przemówienie ukraińskiej Premier Julii Svyrydenko, która podziękowała za ogromne, niezachwiane wsparcie, jakie Polska każdego dnia okazuje Ukrainie. To wyjątkowe wydarzenie udowadnia, że odbudowa to nie tylko wielka polityka i wielki biznes – to przede wszystkim ludzie, których łączy wspólna wizja bezpiecznej i silnej Europy" – dodał polityk.

Ukraine Recovery Conference w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy rozpoczęła się w czwartek i potrwa do jutra. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina. Ukrainę reprezentuje premier kraju Julia Swyrydenko wraz z delegacją.

Na spotkaniu są przywódcy państw, polityków, przedstawicieli biznesu. Organizatorzy planują podpisanie kilkudziesięciu – a może nawet około stu – różnego rodzaju umów.

Wydarzenie koncentruje się wokół pięciu zasadniczych wymiarów tematycznych, ze szczególnym naciskiem na sektory energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki oraz bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o przygotowywanie ram finansowych oraz gospodarczych dla zaangażowania zachodniego i polskiego biznesu w naprawianie zniszczeń wojny zastępczej, jaka odbywa się obecnie na Ukrainie.

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