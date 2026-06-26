Kolejna afera pogrąża Trzaskowskiego. "Skandal goni skandal"

Pracownik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich zgłosił, że jego zdaniem dochodzi do niegospodarnego wydawania publicznych pieniędzy na ubezpieczanie pojazdów zajętych na podstawie nieprawomocnych wyroków. Po odmowie wykonania ustnego polecenia i złożeniu formalnego zgłoszenia jako sygnalista twierdził, że spotkały go działania odwetowe, takie jak obniżenie dodatku motywacyjnego, ograniczenie dostępu do narzędzi pracy oraz pogorszenie warunków zatrudnienia. W listopadzie 2025 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznał mu status sygnalisty, który miał zapewniać ochronę przed represjami. Mimo uzyskania ochrony prawnej w styczniu 2026 r. pracownik otrzymał wypowiedzenie.

Politycy PiS uderzają w Trzaskowskiego

Opozycja z PiS ostro krytykuje prezydenta Warszawy. "W Warszawie skandal goni skandal. Kolejny sygnalista zwolniony z pracy. Trzaskowski, nie wstyd Ci? Podaj się do dymisji!" – twierdzi poseł Marek Wesoły.

"Ustawa o sygnalistach dla ludzi władzy takich jak Trzaskowski i Cienkowska to tylko świstek papieru" – dodaje Janusz Cieszyński

"Jak się Rafał tłumaczył w sprawie szpitala? 'Brak formalnego zgłoszenia'? No to sygnalista w warszawskim Zarządzie Dróg Miejskich przeszedł całą oficjalną ścieżkę i... wyrzucili go z pracy!" – stwierdził Radosław Fogiel.

Władze stolicy ostro krytykują również politycy Konfederacji. "'Takie rzeczy to na piśmie' – mówił Trzaskowski o transparentności. Kiedy jednak przyszedł sygnalista z informacjami o patologiach w zarządzaniu miastem, odpowiedź była szybka: wypowiedzenie umowy. Jawność w Warszawie kończy się tam, gdzie zaczynają się interesy władzy. Patologicznej władzy" – napisał na X Łukasz Rzepecki.

Również Razem krytykuje Trzaskowskiego

Prezydenta Warszawy nie oszczędzają również politycy o lewicowych poglądach. "Gnębienie sygnalistów to jedno z ulubionych hobby tej koalicji rządzącej" – uważa Adam Kościelak, działacz Razem. "Od czasu udzielenia dzisiaj w nocy (noc z czwartku na piątek – red.) absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, wybuchły dwie kolejne afery: o zwolnieniu sygnalisty z ZDM oraz o wydaniu przez Szpital Południowy prawie miliona złotych za napisanie wniosku do KPO" – dodaje Konrad Wiślicz-Węgorowski z Razem.

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