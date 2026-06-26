Zajączkowska-Hernik oskarża minister. "Niszczy polski przemysł"

Zdaniem Zajączkowskiej-Hernik, działania Hennig-Kloski "zagrażają przyszłości setek tysięcy miejsc pracy i przyszłości jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki!". Deputowana do Parlamentu Europejskiego zwraca uwagę, iż "Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna alarmuje, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieustannie ogranicza dostępność krajowego drewna oraz zwiększa obciążenia nakładane na sektor drzewny". Zajączkowska-Hernik podkreśla, że "koszty produkcji rosną, konkurencyjność spada, może dojść do zwolnień wielu tysięcy pracowników!".

"Do tego dochodzi projekt nowelizacji ustawy o lasach, który przewiduje przekazywanie przez Lasy Państwowe środków odpowiadających 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej. Według szacunków oznacza to wyprowadzenie z systemu ponad 200 milionów zł rocznie" – czytamy we wpisie europosłanki Konfederacji na portalu X.

Zajączkowska-Hernik: Ekipa Tuska wprost uderza w polskie firmy

Zajączkowska-Hernik stawia pytanie, "czy tak się zachowuje POLSKI rząd, czy rząd działający w interesie obcych ośrodków i niszczący własny przemysł". "Ekipa Tuska wprost uderza w polskie firmy, pracowników i bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym mechanizmem wyprzedaży za bezcen polskiego majątku – zaczyna się od obniżania wartości, spółka staje się niekonkurencyjna" – podkreśla deputowana do Parlamentu Europejskiego.

"Przedstawiciele przemysłu, skupieni w Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna, proszą o interwencję Prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska i zatrzymanie działań minister Hennig-Kloski. Ta władza, rękoma minister klimatu, od dawna dojeżdża sektor drzewny, zamiast o niego dbać, więc na faktyczne wsparcie liczyłabym tylko ze strony Pałacu Prezydenckiego. Dlatego podbijam tę prośbę całej branży o interwencję, bo inaczej rządzący ją wykończą!" – czytamy we wpisie europosłanki Konfederacji.

Ewa Zajączkowska-Hernik zwraca się także z apelem o udostępnianie jej wpisu, "bo koalicja Tuska szkodzi Polakom nie tylko w ochronie zdrowia, ale też w wielu innych obszarach państwa!". "Brońmy polskiej gospodarki przed tymi szkodnikami!" – dodaje europosłanka.

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