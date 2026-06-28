Kiedy wybija szambo

Na wszelki wypadek przypomnę prostą sekwencję zdarzeń: najpierw prezydent Ukrainy nadaje jednostce ukraińskiej armii tytuł „Bohaterów UPA”. W REAKCJI na to posunięcie Karol Nawrocki mówi o możliwym odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Mija czas. Po upływie kilkunastu dni prezydent Polski ogłasza, że order zostaje Zełenskiemu odebrany. Decyzja prezydenta była odpowiedzią na skandaliczne, pogardliwe zachowanie Wołodymyra Zełenskiego. Niemożliwe, żeby nie wiedział, tak on, jak i jego otoczenie, z czym Polakom jak najbardziej słusznie kojarzy się UPA – z masowym i okrutnym mordowaniem niewinnych ludzi za to tylko, że byli Polakami.