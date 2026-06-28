Jego i tak nikt nie słucha

PODSŁUCHANE Donald, musimy ustalić, co mam mówić, jak będą pytali, skąd minister zdrowia wziąłeś.
Donald, musimy ustalić, co mam mówić, jak będą pytali, skąd minister zdrowia wziąłeś.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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