Jego i tak nikt nie słucha
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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Jego i tak nikt nie słucha

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Wicemarszałek niższej izby parlamentu Szymon Hołownia
Wicemarszałek niższej izby parlamentu Szymon Hołownia Źródło: PAP / Piotr Nowak
PODSŁUCHANE Donald, musimy ustalić, co mam mówić, jak będą pytali, skąd minister zdrowia wziąłeś.

Donald, musimy ustalić, co mam mówić, jak będą pytali, skąd minister zdrowia wziąłeś.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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