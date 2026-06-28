Dylemat „Kierownika”
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Dylemat „Kierownika”

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Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Leszek Szymański
Drobiazgi, które w innej atmosferze przemknęłyby niezauważone – jak gastroskopia poza kolejką dla nikomu wcześniej nieznanej posłanki Małgorzaty Pępek czy nieuprawnione parkowanie przez syna europosłanki Marty Wcisło na miejscu dla inwalidów – są teraz podchwytywane jako kolejne potwierdzenia kształtującej się opinii, że władza dojrzała do tego, by ją zmienić.

Czy afera Dawida Kacprzyka i jej kolejne „follow-upy” staną się oczekiwanym przez opozycję „gamechangerem”, czy ponownie doprowadzą do upadku władzy Tuska, jak sławne „ośmiorniczki” – jeszcze nie sposób przewidzieć. Ale niewątpliwie ma taki potencjał. Dlatego nigdy jeszcze obóz rządowy nie był tak spanikowany. Widać to zarówno w zachowaniach polityków, jak i w publikacjach zaglądających w kuluary dziennikarzy, i to także tych bliskich władzy, którzy sami czują się przerażeni perspektywą jej upadku.

Dotychczasowe polityczne dzieje III RP pokazały, że wyborcy pozwalają politykom na wiele, ale jednego nie wybaczają: arogancji. A sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego to właśnie modelowy wręcz przykład arogancji władzy. Publiczny szpital zamieniono w folwark, na którym panoszył się jakiś małolat, bez kwalifikacji, ale będący faworytem szefów, wszystkich, jak i on sam, z nominacji partyjnej.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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