Orzeł wylądował

DEKAMERONKI Kwestia Orderu Orła Białego i jego odebrania prezydentowi Ukrainy zawłaszczyła media.
Ta wojna na symbole dała jednak publiczności asumpt do głębszych refleksji, wychodzących poza pola historycznej pamięci i fundamentów u podstaw budowania tożsamości obu od niedawna skłóconych narodów. Pojawiają się tu i wątki gospodarczych skutków działań Ukrainy, architektury bezpieczeństwa w naszym regionie, aż po kwestie rozważań, czy lepiej dla Polski, by Ukraina należała do NATO iUnii czy nie.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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