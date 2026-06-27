Orzeł wylądował

Ta wojna na symbole dała jednak publiczności asumpt do głębszych refleksji, wychodzących poza pola historycznej pamięci i fundamentów u podstaw budowania tożsamości obu od niedawna skłóconych narodów. Pojawiają się tu i wątki gospodarczych skutków działań Ukrainy, architektury bezpieczeństwa w naszym regionie, aż po kwestie rozważań, czy lepiej dla Polski, by Ukraina należała do NATO iUnii czy nie.