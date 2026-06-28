ZTE Mc889a Pro

Świetne prędkości transferu, stabilność pracy, odporność na trudne warunki atmosferyczne, zasilanie PoE, banalnie proste montaż i obsługa – to największe zalety zewnętrznego routera marki ZTE.
Wprawdzie od premiery tego urządzenia trochę wody w Wiśle już upłynęło, ale wciąż jest to jeden z najlepszych i bardziej popularnych zewnętrznych routerów dostępnych na polskim rynku.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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