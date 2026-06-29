Sukces Zajączkowskiej-Hernik. "Skala przerosła wszelkie oczekiwania"

W ubiegłym tygodniu eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła powstanie nowego stowarzyszenia. – Ruch Biało-Czerwoni to wyjście naprzeciw licznym prośbom o stworzenie inicjatywy, dzięki której będziemy mogli zrobić coś dobrego dla Polski, jednocząc ludzi ideowych, zaangażowanych, uczciwych i gotowych do działania. Tacy ludzie są tutaj dziś ze mną i tacy ludzie jednoczą się wokół nas w całej Polsce – wyjaśniła.

– Są wśród nas przedsiębiorcy, doradcy, menedżerowie, samorządowcy, prawnicy, ale przede wszystkim są ludzie, którzy mają doświadczenie w pracy w organizacjach skupiających się na pomocy Polakom. Chcemy budować ducha narodu, który staje za sobą murem. Chcemy zbierać ludzi w naszym stowarzyszeniu, którzy prawidłowo definiują interes państwa, bo Polska ma być dumna, silna, skuteczna, pragmatyczna i bezpieczna – wskazała polityk.

Stowarzyszenie Zajączkowskiej-Hernik. "Odzew jest niesamowity"

"Ponad 4000 zapisów do Ruchu Biało-Czerwoni w 4 dni! Przyznam, że skala zainteresowania przerosła wszelkie oczekiwania! Piszą o nas portale internetowe, relacjonują telewizje, a wiadomościami od Was zostaliśmy wręcz zalani! Odzew jest niesamowity i bardzo Wam za to dziękuję. Dla mnie to jasny sygnał jak duże jest zapotrzebowanie na obywatelski ruch zdrowego rozsądku i obrony polskich spraw. To potężny kapitał ludzki i wielka odpowiedzialność" – napisała w poniedziałek (29 czerwca) na platformie X Zajączkowska-Hernik.

"Co dzieje się teraz? Ważna informacja organizacyjna: Chcemy budować profesjonalne, silne i uczciwe struktury. Dlatego każda zgłoszona kandydatura będzie przez nas wnikliwie przeanalizowana. Prosimy Was o odrobinę cierpliwości – w najbliższym czasie nasi koordynatorzy regionalni będą się kontaktować bezpośrednio ze wszystkimi, którzy się zapisali, żeby omówić szczegóły! Dziękujemy za zaufanie i działamy na pełnej! Przed nami ogrom pracy!" – stwierdziła eurodeputowana.

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