Komu przyznać Order odesłany przez Zełenskiego? Braun ma propozycję

Na uroczystości upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Kresach zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu, wystąpił między innymi polski poseł do Parlamentu Europejskiego i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. przedstawił "piątkę dla Ukraińców". Postulaty ugrupowania podsumował we wpisie na X działacz Korony i ekspert ds. bezpieczeństwa dr Sławomir Ozdyk.

Grzegorz Braun: Piątka dla Ukraińców

Pierwszy zakłada pośmiertne uhonorowania ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego nadaniem mu odesłanego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Druga propozycja dotyczy wstrzymania wsparcia wojskowego dla Ukrainy. W opinii Brauna "lotnisko Rzeszów-Jasionka powinno zostać poddane natychmiastowemu przeglądowi, remontowi, konserwacji". Zdaniem polityka "banderowski reżim kijowski nie jest ani sojusznikiem, ani przyjacielem. Jest wrogiem narodu i państwa polskiego".

Europoseł uważa, że Polska powinna przywrócić penalizację służby w obcej armii. – Kto się tam zaciągnął, bo władza otworzyła tę furtkę, łamiąc uświęcone tradycją i podtrzymywaną przez zdrowy rozsądek zasadę, że polski obywatel nie może, nie powinien składać żadnych przysiąg wierności innym państwom i innym formacjom. Niektórzy z tego skorzystali. Bóg z nimi. Nie daj Bóg, żeby naród polski ponosił koszty leczenia, odszkodowań, rekompensat za te nieprzyjemności, które mogłyby tam ich spotkać. Należy natychmiast tę furtkę zamknąć, zatrzasnąć – powiedział Braun.

Kolejny postulat był formułowany przez Grzegorza Brauna od dłuższego czasu. Mianowicie chodzi o wprowadzenie "lojalki antybanderowskiej". Jego zdaniem dokument taki powinni podpisywać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają, chcą przebywać w Polsce. – Każdy przybysz z Ukrainy ma zadeklarować, że nie wyznaje i nie będzie promować i pochwalać zbrodniczej ideologii ukraińskiego nazizmu, banderyzmu – powiedział Braun.

Piąty punkt to ograniczenie szczególnych rozwiązań migracyjnych dla obywateli Ukrainy. – My tylko i aż uznamy niektóre akty prawne – na przykład nadania obywatelstwa, przyznania prawa do pobytu i pracy za nadane nieprawnie, a zatem niebyłe – sprecyzował polityk.

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