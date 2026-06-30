Śledztwo w tzw. sprawie dwóch wież umorzone. Ziobro komentuje

Radio Wnet poinformowało we wtorek rano, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła głośne śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Pełnomocnikiem Geralda Birgfellnera, austriackiego biznesmana, który w postępowaniu miał status pokrzywdzonego, był mec. Roman Giertych, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej.

Sprawa tzw. dwóch wież. Ziobro: Kazali prokuraturze brnąć w absurdalne zarzuty

"Sprawa «dwóch wież» umorzona… Ale nic już nie zwróci życia śp. Barbary Skrzypek, która dostała zawału po przesłuchaniu przez Ewę Wrzosek. Bo Tusk z Giertychem postanowili urządzić polowanie na opozycję i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" – napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.

"Bo kazali prokuraturze brnąć w absurdalne zarzuty, mimo że prokuratura już raz odmówiła wszczęcia śledztwa, a jej decyzję utrzymał Sąd Okręgowy w Warszawie i sędzia związana z «Iustitią». Dziś sprawę umarza prokurator przychylna nowej władzy. Bo cała ta sprawa była dęta od samego początku i nie mogło być innych decyzji merytorycznych poza mściwą polityką. Polityką, którą przyniosła tylko śmierć" – dodał były wiceminister sprawiedliwości.

Śledztwo ws. tzw. dwóch wież umorzone

Przyczyną umorzenia sprawy było stwierdzenie, że "czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia", czyli art. 17 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego.

Prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, potwierdził, że śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało umorzone.

W komunikacie czytamy, że trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Roman Giertych zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury.

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