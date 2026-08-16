Sny o potędze

Prowadzący przedstawia sprawę, a do analizy i dyskusji dobiera ekspertów i komentatorów, którzy działają jak pluton egzekucyjny. Tyle że "Raport", sztandarowy program telewizji publicznej RAI, nadawany w najlepszym czasie antenowym, poświęcony jest wyłącznie miażdżącej krytyce rządu (sic!). Tego jeszcze w Polsce nie grali, jak długa i szeroka.