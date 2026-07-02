Wraz z wychodzeniem na jaw kolejnych kulis afery szpitalnej w Polsce rozgorzała dyskusja, w jaki sposób rozpocząć próbę naprawiania w Polsce systemu ochrony zdrowia. Na razie nic nie wskazuje na przygotowania do dużej reformy, choć rząd wykonał pierwsze ruchy w kierunku zmian. Mają one dotyczyć m.in. kontroli zarobków lekarzy.

Jednocześnie część komentujących podnosi argument, że dosypywanie kolejnych miliardów nic nie da, ponieważ źródło problemu leży w złej organizacji systemu, a nie w ilości pieniędzy wpłacanych z podatków do NFZ. Choć składki zdrowotne cały czas rosną, służba zdrowia znalazła się w dramatycznej sytuacji.

Jak zacząć naprawę systemu ochrony zdrowia? Cztery propozycje Ruchu Narodowego

Ruch Narodowy – ugrupowanie współtworzące Konfederację – proponuje w pierwszej kolejności cztery ruchy. Po pierwsze realną kontrolę obecności lekarzy na dyżurach, po drugie pełna jawność wydatków w ochronie zdrowia finansowanej przez państwo, po trzecie zwiększenie liczby miejsc na studiach medycznych i specjalizacjach lekarskich i po czwarte zwrot kosztów bezpłatnego kształcenia przez lekarzy, którzy emigrują.

Bosak: Jawność wydatków to pierwszy krok

We wpisie na platformie X głos zabrał jeden z liderów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Poseł przypomniał propozycje ugrupowania.

"Kolejne odcinki serialu afer w Szpitalu Południowym powinny upewniać nas w jednej sprawie – że to tylko wierzchołek góry lodowej. W ochronę zdrowia inwestujemy setki miliardów złotych, a mechanizmy kontroli i transparentności wydawania tych środków są dalece niewystarczające" – napisał Bosak.

"Informacje o wydawaniu publicznych pieniędzy nie powinny być tajemnicą szpitala i NFZu. Każdy obywatel powinien mieć przez Internet łatwy dostęp do informacji o tym, co się dzieje z każdą złotówką pochodzącą ze składek zdrowotnych i podatków – jakie kontrakty są zawierane, kto wystawia faktury szpitalom, ile zarabiają lekarze" – dodał wicemarszałek Sejmu.

"Sama świadomość, że opinia publiczna cały czas patrzy, ma moc ograniczania patologii i zmniejszania marnotrawstwa. Jawność wydatków to pierwszy krok do naprawy systemu ochrony zdrowia" – ocenił.

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