Sędziowie nie teges

Na przykład kiedy okazało się, że w Szpitalu Południowym w Warszawie (nie nosi jeszcze imienia Koalicji Obywatelskiej, a może już powinien?) kolejnym odkrytym skandalem po bajońskich zarobkach chłopczyka z KO, po dziwnych śmierciach na SOR wyjaśnianych przez prokuraturę był handel zwłokami i bezczeszczenie zwłok, i kiedy sprawę zaczęto porównywać z łódzkimi „łowcami skór”, to mnie się coś przypomniało. Stop.