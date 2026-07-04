Sędziowie nie teges
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Opinie
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Sędziowie nie teges

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Szpital Południowy w Warszawie
Szpital Południowy w Warszawie Źródło: PAP / Radek Pietruszka
ĆWIERKOT Najgorsza to jest ta pamięć, proszę państwa. Stop.

Na przykład kiedy okazało się, że w Szpitalu Południowym w Warszawie (nie nosi jeszcze imienia Koalicji Obywatelskiej, a może już powinien?) kolejnym odkrytym skandalem po bajońskich zarobkach chłopczyka z KO, po dziwnych śmierciach na SOR wyjaśnianych przez prokuraturę był handel zwłokami i bezczeszczenie zwłok, i kiedy sprawę zaczęto porównywać z łódzkimi „łowcami skór”, to mnie się coś przypomniało. Stop.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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