Skolim na cenzurowanym

Skolim nie tylko gromadzi na koncertach tłumy (jego letnia trasa to występy niemal codziennie), lecz także ma smykałkę do biznesu – po tym, jak z powodzeniem otworzył stację benzynową w podlaskiej Czeremsze, jego najnowszy produkt, czyli kiełbaski Skolimki, cieszy się ogromną popularnością. Dodatkowo piosenkarz może się pochwalić hitowymi duetami muzycznymi z Justyną Steczkowską, Blanką i Cleo. Nie wszystkim jednak jego postać pasuje. Na Skolima wylała się fala krytyki po tym, jak w mocnych słowach oburzył się na rządowy pomysł dopłat do składek dla artystów.