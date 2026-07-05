Trudna walka z polskim nacjonalizmem
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Opinie

Trudna walka z polskim nacjonalizmem

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Flaga Polski
Flaga Polski Źródło: Pexels / SHOX ART
Z INNEJ PERSPEKTYWY Tradycja walki z polskim nacjonalizmem jest bardzo długa.

O „polskich nacjonalistach podburzających dzieci do buntu przeciw nauczycielom” pisała prasa niemiecka w 1901 r., komentując strajk szkolny we Wrześni 1901 r. i kolejne wspólne akcje protestacyjne polskich uczniów i ich rodziców w Wielkopolsce przeciw oświatowej działalności pruskiego Kulturstaat. A gdy po kilkunastu latach od tych wydarzeń odrodziło się państwo polskie, stałą troską polityków niemieckich w demokratycznych Niemczech (Republika Weimarska) było informowanie niemieckiej i światowej opinii publicznej o „polskim imperializmie i szowinizmie”.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Grzegorz Kucharczyk
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