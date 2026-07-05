Trudna walka z polskim nacjonalizmem

O „polskich nacjonalistach podburzających dzieci do buntu przeciw nauczycielom” pisała prasa niemiecka w 1901 r., komentując strajk szkolny we Wrześni 1901 r. i kolejne wspólne akcje protestacyjne polskich uczniów i ich rodziców w Wielkopolsce przeciw oświatowej działalności pruskiego Kulturstaat. A gdy po kilkunastu latach od tych wydarzeń odrodziło się państwo polskie, stałą troską polityków niemieckich w demokratycznych Niemczech (Republika Weimarska) było informowanie niemieckiej i światowej opinii publicznej o „polskim imperializmie i szowinizmie”.