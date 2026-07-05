Gdziekolwiek mieszkam, dbam o to, by w każdym pokoju na suficie był wiatrak na wypadek upału. Gdy instalowałem te wiatraki w Polsce (20 lat temu), uchodziłem za dziwaka z fantazją wykraczającą poza normę. No, ale „Pan WC mieszka w Meksyku i Ekwadorze, i na Karaibach, i ma rancho w Arizonie, więc jeśli chce mieć wiatrak na suficie także w Polsce, to mu zainstalujemy, bo to jego fanaberia i przyzwyczajenie z tropików”. Wtedy pukali się w czoło, dziś już nie.

A 10 lat temu zadbałem o to, by poza wiatrakiem był też klimatyzator. Zainstalowałem, gdzie się tylko dało. Przecież „planeta płonie”, czyli robi się gorąco, czyli co robimy? Klimatyzator w Polsce powinien być rozwiązaniem tak samo oczywistym jak kaloryfer.

Mogę swobodnie rozmawiać na ten temat z lewicą, która twierdzi, że planeta płonie, oraz z prawicą, oraz z każdym pośrodku. Skoro „planeta płonie” (czyli robi się coraz bardziej gorąco), to co w tej sytuacji powinniśmy zrobić w naszym małym domku lub w mieszkaniu?