"Do Rzeczy" nr 29: Czy można im wierzyć? Meandry polityki PiS

– "Mówiąc brutalnie, posady stabilizują charaktery. Kiedy pojawi się perspektywa posad, to i charaktery się nieco przeorientują, a napięcia opadną?" – uważa Tomasz Sommer, publicysta, redaktor naczelny tygodnika "Najwyższy Czas!", z którym rozmawia Ryszard Gromadzki

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– Dawid Kacprzyk może uruchomić podobny łańcuch zdarzeń, z podobnym skutkiem dla "obozu demokratycznego", jak ćwierć wieku temu Lew Rywin dla formacji postkomunistycznej – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Złamana miotła Tuska".

– Dawni urzędnicy III Rzeszy i bohaterowie goebbelsowskiej propagandy powracają dziś na cokoły jako tragiczne ofiary ze "skomplikowanym życiorysem". Pod pretekstem fascynacji niemieckim dziedzictwem Ziem Zachodnich liberalne elity metodycznie zmywają z niewygodnych biografii brunatną farbę – alarmuje Piotr Semka w artykule "Intrygujący naziści, czyli wybielanie z brunatnej farby".

– Dwudziestotrzyletni syn prezydenta próbuje swoich sił w tworzeniu internetowego medium. Niedawno wystartował jego autorski kanał Pasmo. Kim jest Daniel Nawrocki? – Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska pisze o nowej inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego.

– Polscy czytelnicy mogą być zaskoczeni faktem, że sławny pisarz, którego przekonania kojarzone są z liberalizmem i humanizmem, podczas pierwszej wojny światowej był po prostu niemieckim nacjonalistą. Ślady jego przemyśleń z tamtego okresu znajdujemy w filmie „Ojczyzna” – zwraca uwagę Filip Memches na nieoczywistą "apolityczność" Thomasa Manna.

– Ile warta jest pomoc dla zrujnowanego wojną kraju? – zastanawia się Wojciech Golonka w materiale "Mit odbudowy Ukrainy".

– Izrael przez lata narzucał zachodniej opinii publicznej określoną wizję rzeczywistości, która była przyjmowana w sposób bezkrytyczny. Wielu komentatorów i ekspertów bezrefleksyjnie opierało się na „danych” podawanych przez źródła izraelskie. Tymczasem żydowskie państwo prowadzi wyrafinowaną operację kognitywną wymierzoną nie tylko w swoich przeciwników, lecz także w Zachód, w tym w szczególności w Europę i USA – pisze Witold Repetowicz w tekście "Jak Izrael sieje chaos".





W najnowszym numerze też m.in. podróże Palkiewicza, motoryzacyjne odkrycia Przybylskiego, a także opowieść prof. Wojciecha Roszkowskiego o Stanach Zjednoczonych. I wiele, wiele więcej.

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Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

„Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego

i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe

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Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych

oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.