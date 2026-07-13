"Można ich zastąpić AI". Mentzen o lekarzach

Kanał Zero jako pierwszy poinformował, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka. Stołeczna prokuratura prowadzi również śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji w prosektorium Szpitala Południowego. Chodzi m.in. o podrobione podpisy oraz zaginioną pieczątkę, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Postępowanie dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września 2025 r.

Mentzen: Po co do tego lekarze?

Kontrowersje wzbudzają również praktyki części lekarzy w pozostałych placówkach medycznych. Mówi się o "pustych" dyżurach bez zapewnienia opieki medycznej i sprzedaży fałszywych zwolnień zdrowotnych.

Do problemu odniósł się w mediach społecznościowych jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.

"Lekarze sprzedają leweL4, nie badają pacjentów, przynoszą straty gospodarce" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja.

Mentzen postawił pytanie: "Jeżeli zwolnienie można dostać przez chat, bez badania pacjenta, to po co do tego lekarze?". "Można ich zastąpić AI. Będzie taniej i lepiej" – dodał.

Jak zauważył polityk, "państwo nic z tym nie robi, bo koszty lewych zwolnień ponoszą firmy".

"Oni zarabiają najlepiej na świecie"

Sławomir Mentzen skomentował sytuację również na swoim kanale na portalu YouTube. Jeden z liderów Konfederacji zwrócił uwagę, że casus Dawida Kacprzyka ma podłoże systemowe.

– Lekarz zarabia milion sześćset tysięcy złotych rocznie. Nie wiem, czy wiecie, ale już teraz, gdyby policzyć wynagrodzenia polskich lekarzy i pielęgniarek w stosunku do średniej krajowej, to okazuje się, że oni zarabiają albo najlepiej, albo prawie najlepiej na całym świecie. Nigdzie na świecie, albo prawie nigdzie, lekarze i pielęgniarki w stosunku do wszystkich innych nie zarabiają tak dobrze jak w Polsce – powiedział prezes partii Nowa Nadzieja.

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