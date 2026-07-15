Zandberg mocno o Czarnku: Nagania wyborców Braunowi

Słowa Przemysława Czarnka, które padły w poniedziałek na antenie TV Republika wywołały burzę. Kandydat PiS na premiera stwierdził, że Unia Europejska powinna zaprzestać wysłania wszelkiej pomocy Ukrainie, dopóki Kijów "nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich".

Polityk PiS skrytykował Adrian Zandberg z Partii Razem. Poseł stwierdził, że ściganie się na radykalizm z Grzegorzem Braunem nie wyjdzie na dobre partii Jarosława Kaczyńskiego.

– On chce teraz odciąć logistykę i dostawy wojskowe dla wojska ukraińskiego, bo się tak zapędził w udawaniu Grzegorza Brauna, że zaraz założy przepaskę na oko, zapuści brodę i zacznie mówić „szczęść Boże” na początku spotkań. Liczy, że wyborców odzyska, a naprawdę tylko nagania wyborców Braunowi. Głupoty, które słyszymy, pokazują poziom „odklejenia” polskiej prawicy – stwierdził.

Dalej Zandberg stwierdził, że nie lubi polityków, którzy opowiadają "ponure głupoty o tym, że są narody, które są naszymi wrogami”. – Ci, którzy opowiadają te bzdury, mówią, że facet, który przywozi przesyłkę pocztową albo pani, która pracuje w Żabce, są naszymi wrogami, bo urodzili się pod Lwowem. Trzeba dać temu odpór. Nie wolno przenosić konfliktu na zwykłych, Bogu winnych ludzi. Tak samo nie można winić milionów Polaków za to, że jakieś głupoty albo podłości wygaduje pan Matecki albo inny pan Czarnek – dodał Zandberg.

Oburzenie po słowach Czarnka

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek wezwał na antenie TV Republika do wstrzymania przez Unię Europejską finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów "nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich". Po tej wypowiedzi, w kraju wybuchło oburzenie, szczególnie ze strony środowisk związanych z rządem.

Minister obrony narodowej stwierdził nawet, że Czanek "jawnie wystąpił przeciwko NATO". Głos w sprawie zabrał też Jarosław Kaczyński. "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa" – wyjaśnił prezes PiS.

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