Bunt w PiS? Jasne stanowisko znanego polityka

Decyzja dotyczy m.in. tworów powoływanych przez Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

"Członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym" – głosi uchwała.

Kierownictwo partii Jarosława Kaczyńskiego zaznacza: "Członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które które działają za zgodą władz partii".

"Członkowie PiS, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni" – czytamy w uchwale.

Müller zaskoczony decyzją władz PiS

Do decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w mediach społecznościowych europoseł PiS Piotr Müller.

"Z zaskoczeniem przyjąłem informację o decyzji Prezydium Komitetu Politycznego PiS" – napisał na portalu X deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jak zapewnił, "parlamentarzyści działający w stowarzyszeniu Rozwój Plus prowadzą działalność, której celem jest otwarcie się na nowe środowiska oraz praca nad programem dla Polski". "Jako organizacji pozarządowej zależy nam na konstruktywnej pracy, która jest dodatkiem do aktywności w partii. Ani jej nie zastępuje, ani nie jest dla niej konkurencją" – czytamy we wpisie.

"Dlatego uważam, że nasza aktywność powinna być kontynuowana" – dodał Müller.

Bochenek wskazał konkretne stowarzyszenia członków PiS

O ruchu ze strony Nowogrodzkiej poinformował w środę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przytoczył fragmenty uchwały.

Jak podkreślił Rafał Bochenek na briefingu prasowym, zorganizowanym po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS, "kierownictwo PiS podjęło dzisiaj dosyć istotną uchwałę".

– Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym – powiedział W celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji, kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki – mówił rzecznik partii. Bochenek zaznaczył, że "jeżeli chodzi o organizacje, takie jak chociażby 'Stowarzyszenie Rozwój Plus' czy 'Po Pierwsze Polska', to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną".

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