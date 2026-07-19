Jedność czy rozłam? Dwaj Panowie G: Nasze wiewiórki są przekonane
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Opinie
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

Jedność czy rozłam? Dwaj Panowie G: Nasze wiewiórki są przekonane

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes PiS, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes PiS, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Albert Zawada
DWAJ PANOWIE G A więc wojna. Znaczy rozłam. Znaczy odejście.

Nasze wiewiórki z PiS przekonane są, że Morawiecki na 100 proc. wychodzi z partii i zakłada własną, na bazie STROP (Stowarzyszenie Rozwój Plus). Tak zinterpretowano słowa Morawieckiego o tym, że nie podporządkuje się zakazowi tworzenia stowarzyszeń wewnątrz PiS.

Szacuje się tu i ówdzie na Nowogrodzkiej, że Morawiecki i jego STROP mogą osiągnąć jakieś 5–6 proc. poparcia. Czy tyle dokładnie straci PiS? A to zależy od tego, czy nie wrócą do PiS ci wyborcy, którzy mieli dość Morawy i poszli sobie precz gdzie indziej. Miał ich niby przyciągnąć Czarnek. To się jeszcze zobaczy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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