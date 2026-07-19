NOTATNIK MALKONTENTA Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, odpowiadająca za bezpieczeństwo na polskim niebie, została nagle pozbawiona ok. 60 proc. swoich wpływów.
Te wpływy pochodziły z pieniędzy wypłacanych PAŻP przez Eurocontrol – europejską organizację, koordynującą działania funkcjonujących na kontynencie odpowiedników PAŻP. Przekazuje ona odpowiednim krajowym agencjom wpływy pozyskane od linii lotniczych w związku z obsługą lotów przebiegających przez przestrzeń powietrzną poszczególnych krajów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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