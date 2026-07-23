Kolejny zgrzyt w PiS. "Nie warto wprowadzać opinii publicznej w błąd"

Rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosły przełomu. Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ujawnił szczegóły spotkania i wskazał, dlaczego – jego zdaniem – nie udało się osiągnąć porozumienia. Przekazał, że prezes PiS złożył "szereg kompromisowych propozycji". Jedną z nich było "zamrożenie" stowarzyszenia Morawieckiego – "Rozwój Plus" – do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych oraz "przeniesienie całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem". Ta propozycja nie uzyskała akceptacji.

"Rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż p. wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii" – stwierdził Rafał Bochenek.

Müller komentuje wpis Bochenka

"Myślę, że tu warto wyjaśnić co jest napisane" – zareagował na platformie X Piotr Müller, eurodeputowany PiS, który w przeszłości pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Mateusza Morawieckiego. Jak wskazał, wspomniana we wpisie Bochenka propozycja w praktyce oznacza likwidację stowarzyszenia "Rozwój Plus".

"Należy wyjaśnić, że takie oświadczenie (deklarację członkowską) podpisał każdy z członków partii, gdy do niej wstępował. Przygotowane oświadczenia nie dotyczącą członkostwa w partii, więc nie warto wprowadzać opinii publicznej w błąd" – zaznaczył Müller.

Do jego słów odniósł się Tobiasz Bocheński, przedstawiany w mediach jako jeden z liderów frakcji przeciwnej Morawieckiemu. "Jeżeli zarzucasz Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu kłamstwo w tej sprawie, to dla wszystkich staje się jasne dlaczego nie chcesz złożyć oświadczenia. Chyba mentalnie opuściłeś nas i Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo przykre. Tusk się cieszy" – skomentował europoseł PiS.

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