Gangsta szyk

W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a cztery zostały poważnie ranne. Ci, którzy śledzili tę sprawę, odetchnęli z ulgą. Facet dostał 20 lat z możliwością wyjścia po odsiadce lat 15. Osobiście dałabym dożywocie, ale wiem, że jest to kosztowne dla podatników...

Ten wyjątkowo odrażający drań w sądzie zachowywał się bezczelnie, robił uwagi m.in. na temat znanych marek mody, które zapewne w jego i jego środowisku opinii są wyznacznikiem statusu. Padły nazwy Louis Vuitton i Balenciaga.