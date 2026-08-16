Stanisława Sowińska

Przed wojną działała w Komunistycznej Partii Polski i już tylko to w Polsce Ludowej otwierało jej wszystkie bramy. Do tego doszły "zasługi" podczas działalności w PPR (1942–1945). A były one szczególne. Była ściśle związana z niejakim Ignacym Logą ("Sowińskim" – czy stąd wzięła po wojnie nazwisko Sowińska?), majorem NKWD, który kierował jednym z pionów rozpracowujących polskie podziemie niepodległościowe.