Stanisława Sowińska

Komuchożerca II Oszałamiająca kariera Nechy Zalcman (bo tak naprawdę nazywała się Sowińska) świadczy, że nie tylko dziś ludzie prymitywni (pomijając status formalnego wykształcenia) mogą przeć na same szczyty.
Przed wojną działała w Komunistycznej Partii Polski i już tylko to w Polsce Ludowej otwierało jej wszystkie bramy. Do tego doszły "zasługi" podczas działalności w PPR (1942–1945). A były one szczególne. Była ściśle związana z niejakim Ignacym Logą ("Sowińskim" – czy stąd wzięła po wojnie nazwisko Sowińska?), majorem NKWD, który kierował jednym z pionów rozpracowujących polskie podziemie niepodległościowe.