Mróz-Gorgoń do dymisji? Senator KO: Tak

Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Ona jest bardzo bulwersująca. Dymisja? Uważam, że tak. Nie może ta sprawa pozostać bez odpowiedzi. Ona musi sprawę wyjaśnić, tak samo jej przełożeni – powiedział Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, pytany na antenie Radia ZET, pytany o sprawę Barbary Mróz-Gorgoń.

Schetyna nie krył, że "zapisy, które tam się znajdują, to użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów". – To nie ma żadnych wątpliwości tutaj – powiedział. – To trzeba dokładnie sprawdzić tę kwestię. Jak to wyglądało, jakie jest połączenie zlecenia Ministerstwa Sportu, który zlecał prowadzenie, czy nadzorował patronował konferencji, która zajmuje się promocją marki i w której udziałem były też prezentacje badań przez profesor. To trzeba wyjaśnić, czy publiczne pieniądze zostały wydane na te rzeczy – ocenił.

Kuriozalne błędy w finansowanym z podatków raporcie wygenerowanym z użyciem AI

Przypomnijmy, że w czwartek pojawiły się bardzo poważne podejrzenia jeśli chodzi o działania Barbary Mróz-Gorgoń – Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polski. Chodzi o to, że być może podatnicy sfinansowali zawierający poważne błędy raport, który... przynajmniej częściowo wygenerowała sztuczna inteligencja. Pracami miała kierować właśnie Mróz-Gorgoń, która pod koniec lipca została powołana na funkcję w rządzie.

Meitz – ekspert z Instytutu Sobieskiego w obszernej serii wpisów na portalu X przybliżył treść raportu. Mowa o publikacji "Polaków portret własny – Część I. Raport o DNA marki Polska – perspektywa wewnętrzna" Jak się okazuje, na kolejnych stronach roi się od dziwnych błędów. Ponadto składnia zastosowana w raporcie jest niekiedy kompletnie kuriozalna i niepoprawna. Są też – delikatnie mówiąc – nieścisłości w bibliografii i przypisach.

Mróz-Gorgoń: AI płata figle, potrafi halucynować

Po kilku godzinach "medialnej burzy" Mróz-Gorgoń potwierdziła, że w pracy użyto sztucznej inteligencji.– Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią – usiłowała tłumaczyć w Polsat News Gorgoń-Mróz.

Zychowicz: Panie premierze, pora kończyć tę komedię

Publicysta i pisarz historyczny oraz autor jednego z największych youtubowych kanałów w Polsce – "Historia realna", Piotr Zychowicz zwrócił uwagę na język, jakim napisany jest raport i podał kilka przykładów kuriozalnych sformułowań.

Zychowicz podkreślił się, że jeśli rzeczywiście podatnicy opłacili to przedsięwzięcie, to doszło do skandalu. Zaznaczył też, że do realnego promowania Polski nie jest potrzebna rządowa pełnomocnik. Jego zdaniem premier Tusk nie powinien zwlekać z dymisjami.

"To, że taki "dokument" ma na okładce Orła Białego jest po prostu kompromitujący. Jeżeli potwierdzi się, że na ten "raport" poszło blisko 200,000 złotych z kieszeni polskiego podatnika — będziemy mieli do czynienia ze skandalem" – napisał historyk.

"Po obejrzeniu pierwszej publicznej wypowiedzi pani Barbary Mróz-Gorgoń, każdy kto potrafi racjonalnie myśleć mogł przewidzieć, że to skończy się czymś podobnym" – dodał.

"Kluczowe jest jednak coś innego. Polska nie potrzebuje "pełnomocnika rządu do spraw promocji marki". Polska będzie miała mocną markę jeżeli będzie silnym, poważnym krajem" – podkreślił Zychowicz.

"Zatrudnienie pani Basi i jej koleżanek na pewno nie przyczyniło się do osiągnięcia tego celu. Panie premierze, pora kończyć tę komedię" – zaapelował

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