Bosak: Jej funkcja to wydmuszka, jak prawie wszystko co robi obecny rząd

Prawo i Sprawiedliwość wezwało do dymisji Barbary Mróz-Gorgoń z utworzonego stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. promocji marki Polski i złożyło zawiadomienie do prokuratury. Kroki prawne zapowiedział również poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej przyznał z kolei, że oczekiwałby dymisji pełnomocnik ds. promowania marki Polska.

Bosak: Jej funkcja to wydmuszka

W piątek krótki wpis w tej sprawie opublikował jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Pani Barbara Mróz-Gorgoń w ostatnich dniach wykazała, że nie ma wystarczających kwalifikacji do zarządzania własnym wizerunkiem, a co dopiero wizerunkiem całego kraju. Inna sprawa, że premier nie dał jej do tego kompetencji. Ta jej funkcja to wydmuszka, jak prawie wszystko co robi obecny rząd (poza przesuwaniem ogromnych pieniędzy i zasobów do zagranicznych firm)" – czytamy we wpisie posła w social mediach.

Kuriozalne błędy w finansowanym z podatków raporcie wygenerowanym z użyciem AI

Przypomnijmy, że w czwartek pojawiły się bardzo poważne podejrzenia jeśli chodzi o działania Barbary Mróz-Gorgoń – Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polski. Chodzi o to, że być może podatnicy sfinansowali zawierający poważne błędy raport, który... przynajmniej częściowo wygenerowała sztuczna inteligencja. Pracami miała kierować właśnie Mróz-Gorgoń, która pod koniec lipca została powołana na funkcję w rządzie.

Meitz – ekspert z Instytutu Sobieskiego w obszernej serii wpisów na portalu X przybliżył treść raportu. Mowa o publikacji "Polaków portret własny – Część I. Raport o DNA marki Polska – perspektywa wewnętrzna" Jak się okazuje, na kolejnych stronach roi się od dziwnych błędów. Ponadto składnia zastosowana w raporcie jest niekiedy kompletnie kuriozalna i niepoprawna. Są też – delikatnie mówiąc – nieścisłości w bibliografii i przypisach.

Mróz-Gorgoń: Sztuczna inteligencja płata figle, potrafi halucynować

Po kilku godzinach "medialnej burzy" Mróz-Gorgoń potwierdziła, że w pracy użyto sztucznej inteligencji.– Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią – usiłowała tłumaczyć w Polsat News Gorgoń-Mróz.