"Ordynarne wyłudzenie". Jabłoński składa zawiadomienie na Mróz-Gorgoń

Chodzi o sprawę raportu "Polaków Portret Własny" i niemal 200 tys. zł publicznych środków przeznaczonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na badania i opracowanie ich wyników. – Składam zawiadomienie do prokuratury wskazując na bardzo uzasadnione podejrzenie popełnienia przez troje ministrów rządu D. Tuska przestępstw z art. 286 § 1, art. 297 § 1 oraz art. 231 § 1 i 2 kodeksu karnego – napisał Paweł Jabłoński na portalu X.

"Ordynarne wyłudzenie środków z dotacji publicznych"

Sprawa dotyczy dokumentu "Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska", opublikowanego przez Fundację Marka Polska Think Tank. Badania i opracowanie wyników zleciło w ramach zadania publicznego Ministerstwo Sportu i Turystyki, przeznaczając na ten cel prawie 200 tys. zł.

Pracami kierowała Barbara Mróz-Gorgoń, która 31 lipca została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski w randze sekretarza stanu. – Wiele wskazuje na to, że słynny "raport", a tak naprawdę AI slop zdemaskowany przez Sebastiana Meitza, to po prostu ordynarne wyłudzenie środków z dotacji publicznych – napisał Jabłoński. Według polityka autorzy dokumentu mogli "od początku działać w zamiarze doprowadzenia Skarbu Państwa" do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Raport z błędami

Wokół dokumentu zrobiło się głośno po publikacjach Sebastiana Meitza z Instytutu Sobieskiego. Zwrócił on uwagę na liczne błędy i nieścisłości znajdujące się w raporcie. W jednym z fragmentów Katowice zostały umieszczone w "północnym centrum" Polski. W dokumencie znalazła się również informacja, według której 95 proc. młodych Polaków płynnie mówi po angielsku. Wspomniano też o znajomości m.in. języka mandaryńskiego.

Wątpliwości wzbudziły również przypisy i bibliografia, a także błędy stylistyczne i ortograficzne.

Mróz-Gorgoń: AI potrafi halucynować

Barbara Mróz-Gorgoń potwierdziła w czwartek na antenie Polsat News, że podczas prac wykorzystywano sztuczną inteligencję. – Sztuczna inteligencja potrafi płatać figle, potrafi halucynować, natomiast to, co jest najważniejsze, to merytoryka. Badania były prowadzone rzetelnie, wnioski z tych badań są tam zawarte i są bardzo konkretne i one się bronią – powiedziała.

Mróz-Gorgoń przekonywała jednocześnie, że opublikowany dokument miał charakter roboczy. – To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy, nic więcej. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej, to prawda – mówiła. Mróz-Gorgoń podkreślała również, że opublikowany raport nie był elementem umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Działania w tej sprawie zapowiedziało również Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprezes PiS Anna Krupka poinformowała o zawiadomieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuratury.

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