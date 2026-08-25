Wieloletni radny ogłosił decyzję. "Nie ma już PiS-u, do którego wstępowałem"

Krzysztof Żochowski opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o opuszczeniu szeregów Prawa i Sprawiedliwości. "Po wielu latach wspólnego działania nadszedł moment, w którym moje dalsze uczestnictwo w partii PiS przestało być możliwe. Moja rezygnacja to decyzja poprzedzona długą refleksją. Aktualnie, po dokonanym rozpadzie, nie ma już PiS-u, do którego wstępowałem i w którego szeregach już czwartą kadencję pełnię zaszczytną funkcję radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" – przekazał.

Dalej wskazał dwa główne powody, które miały wpłynąć na jego decyzję. Zaznaczył, że chodzi zarówno o sytuację w lokalnych strukturach partii, jak i kondycję ugrupowania na poziomie ogólnopolskim.

Skrytykował działania posła Grzegorza Woźniaka przy układaniu list wyborczych do Rady Powiatu Garwolińskiego przed ostatnimi wyborami, a także sposób sprawowania władzy w powiecie garwolińskim przez starostę Iwonę Kurowską.

"Moje protesty w tych kwestiach nie znalazły skutecznego odzewu wśród władz partyjnych. W żadnym wypadku nie chciałbym, aby to co dzieje się w moim rodzinnym powiecie stało się standardem ogólnokrajowym. Partia PiS, która nie potrafi poradzić sobie z niedopuszczalnymi działaniami swoich funkcjonariuszy traci legitymację do aspirowania o władzę w ojczyźnie" – stwierdził.

"Wypalenie programowe partii"

"Aspekt ogólny to nasilające się wypalenie programowe partii, brak realnych odpowiedzi na wyzwania, które niesie współczesna rzeczywistość, a nade wszystko atmosfera gorszących sporów i potępieńczych swarów, które nie dają rękojmi wspólnego, skutecznego działania dla dobra kraju" – oznajmił Krzysztof Żochowski.

Polityk zapowiedział, że dalej będzie wspierał "wszystkie dobre inicjatywy" PiS, które "służą ojczyźnie małej i wielkiej". "Jednocześnie nie będę ograniczony w krytycznej dyskusji nad przyszłością, a w mojej ocenie niektóre z pomysłów aktualnie prezentowanych przez PiS są po prostu szkodliwe" – zaznaczył.

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