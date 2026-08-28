Polska jako "terytorium grabieżcze"

Od prawdziwych państw, które autentycznie sterują sobą i otoczeniem w swoim własnym interesie, odróżnił neokolonie i kolonie. Te pierwsze posiadają formalnie własne organy państwowe – prezydenta, rząd, parlament, etc. – które jednakże obsadzone są przez ludzi mentalnie i finansowo zależnych od obcych ośrodków sterowniczych i przez to sterują swoimi państwami w interesie obcych, często nawet o tym nie wiedząc. Kolonia natomiast nie udaje, że jest państwem – posiada zarządców, którzy w sposób jawny podlegają obcym metropoliom i funkcjonuje tylko i wyłącznie w interesie tychże metropolii.

Sam docent Kossecki nie miał wątpliwości, że III RP jest neokolonią, a nie suwerennym państwem. Powstały formalnie w 1989 r. twór od samego początku zarządzany był przez „elity” mentalnie całkowicie zależne od zachodnich ośrodków sterowniczych, a także przez nie kupione. Należy jednak zadać pytanie, czy ta diagnoza jest jeszcze aktualna, tzn. czy obecnie nie jest jeszcze gorzej.