Polska jako "terytorium grabieżcze"

Od prawdziwych państw, które autentycznie sterują sobą i otoczeniem w swoim własnym interesie, odróżnił neokolonie i kolonie. Te pierwsze posiadają formalnie własne organy państwowe – prezydenta, rząd, parlament, etc. – które jednakże obsadzone są przez ludzi mentalnie i finansowo zależnych od obcych ośrodków sterowniczych i przez to sterują swoimi państwami w interesie obcych, często nawet o tym nie wiedząc. Kolonia natomiast nie udaje, że jest państwem – posiada zarządców, którzy w sposób jawny podlegają obcym metropoliom i funkcjonuje tylko i wyłącznie w interesie tychże metropolii.
Sam docent Kossecki nie miał wątpliwości, że III RP jest neokolonią, a nie suwerennym państwem. Powstały formalnie w 1989 r. twór od samego początku zarządzany był przez „elity” mentalnie całkowicie zależne od zachodnich ośrodków sterowniczych, a także przez nie kupione. Należy jednak zadać pytanie, czy ta diagnoza jest jeszcze aktualna, tzn. czy obecnie nie jest jeszcze gorzej.
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