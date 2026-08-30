Tusk zaczepił Dudę na X. Były prezydent odpowiedział Putinem i kompromitującą notatką

Na wpis byłego prezydenta ostro zareagował Krzysztof Brejza.

Nawrocki uderzył w Tuska, Tusk odpowiedział zdjęciem

Donald Tusk opublikował w niedzielę na X zdjęcie, na którym widać Karola Nawrockiego, Andrzeja Dudę oraz prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. "Tu się nie ma co śmiać, panowie…" – napisał nad fotografią premier. Wpis Tuska pojawił się po sobotniej wypowiedzi Karola Nawrockiego, kiedy prezydent wspomniał podczas rozmowy z dziennikarzami o zdjęciu premiera w koszulce Lechii Gdańsk z logo Zondacrypto. – Jeśli pan premier Donald Tusk uznaje, że jest to największa afera po 1989 r., ma do tego oczywiście pełne prawo, ale to nie jest dobra informacja dla pana premiera. Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zondacrypto – powiedział Nawrocki.

Prezydent zapewnił także, że ani on, ani jego ministrowie nie mieli kontaktów z przedstawicielami firmy.

Duda odpowiada zdjęciem Tuska z Putinem

Do sporu włączył się Andrzej Duda, który znalazł się na fotografii opublikowanej przez Tuska. "Premier Tusk chyba traci czujność jeśli zaczyna licytację na zdjęcia" – napisał były prezydent. Do wpisu dołączył zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem.

Na zdjęciu z Władimirem Putinem Andrzej Duda nie poprzestał. W kolejnym wpisie opublikował skan dokumentu z 17 października 2011 r., skierowanego przez ówczesnego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Janusza Noska do premiera Donalda Tuska. Nosek zwracał się w nim o zgodę na podjęcie współpracy ze służbami specjalnymi Algierii, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Na dokumencie znalazła się odręczna adnotacja "Zgoda" oraz podpis Donalda Tuska. "Premierze Tusk, czyj to podpis? Po agresji na Gruzję? Po katastrofie w Smoleńsku?" – napisał Duda.

Brejza ostro do Dudy

Na drugi wpis Andrzeja Dudy odpowiedział europoseł KO Krzysztof Brejza. "Po zatrudnieniu w kompanii hazardowej A. Dudzie padło na głowę" – napisał. Brejza stwierdził następnie, że chodzi o "tysiąc razy wyjaśnianą sprawę transportu kolejowego sprzętu wojskowego z Afganistanu". Według europosła "podobne umowy miały inne państwa europejskie NATO". "8 lat na Tuska polowali, nic nie znaleźli" – zakończył Brejza.

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