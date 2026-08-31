Federacja Życia dziękuje ekspertom KEP za stanowisko w sprawie surogacji

Zdaniem PFROŻ, dokument pojawia się w szczególnie ważnym momencie, kiedy w Polsce podejmowane są próby promocji komercyjnych programów surogacyjnych. Federacja deklaruje jednocześnie gotowość do współpracy i chce być partnerem w działaniach zmierzających do ochrony kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania rozwojowi tego procederu w Polsce.

– Bardzo dziękujemy bp. Józefowi Wróblowi i całemu Zespołowi za jasny i odważny głos. Szczególnie ważne jest przypomnienie, że pragnienia posiadania potomstwa nie można zamieniać w "prawo do dziecka”. Dziecko jest osobą, a nie przedmiotem kontraktu. Chcemy, jako organizacje społeczne i świeccy katolicy, być w tej sprawie partnerem: zarówno w budowaniu świadomości społecznej, jak i w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań prawnych chroniących kobiety i dzieci – podkreśla Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Przeciwko surogacji w Polsce

Stanowisko Zespołu wzmacniają zebrane przez KAI głosy ekspertów. Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, sekretarz Zespołu, zwraca uwagę, że problem nie ogranicza się do samego komercyjnego charakteru surogacji. Obejmuje również konsekwencje związane z in vitro, selekcję dzieci w ramach oferowanej "gwarancji zdrowego dziecka”, przedmiotowe traktowanie kobiety oraz fakt, że zgoda dorosłych nie może pozbawiać dziecka jego podmiotowości i niezbywalnej godności. W jego ocenie surogacja nie powinna być ani tolerowana, ani prawnie dopuszczana czy promowana przez państwo.

Na równie istotny aspekt zwraca uwagę dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS. Podkreśla on, że kobiety uczestniczącej w surogacji nie można sprowadzić do roli wykonawcy umowy. Ciąża oznacza realną więź biologiczną, psychiczną i emocjonalną, której nie można po prostu wyłączyć zapisami kontraktu. Sama formalna zgoda kobiety również nie rozwiązuje problemu, szczególnie gdy decyzja o surogacji związana jest z jej trudną sytuacją materialną.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia już wcześniej publicznie sprzeciwiła się promocji komercyjnej surogacji w Polsce i skierowała do minister zdrowia szczegółowe pytania dotyczące możliwości udziału polskich klinik w zagranicznych programach surogacyjnych oraz skuteczności obecnych regulacji. – Stanowisko ekspertów KEP traktujemy jako ważne wsparcie dla tych działań. Chcemy teraz współpracować – z ekspertami, Kościołem, środowiskami społecznymi i władzami publicznymi – aby jednoznaczna obrona godności kobiety i dziecka znalazła także konkretny wyraz w polskim prawie i praktyce działania państwa – podkreśla PFROŻ.

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