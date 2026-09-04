Po stronie dobra

Z PÓŁDYSTANSU Proza Marka Stokowskiego urzekła mnie od pierwszego akapitu powieści „Lotnicho”, uhonorowanej przez rokiem prestiżową Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza.
Zatem z tym większym zainteresowaniem obejrzałem film poświęcony temu wybitnemu pisarzowi.
Narracja „Małych – wielkich podróży” – w reżyserii Beaty Maliszkiewicz – snuje się leniwie, niczym nurt Nogatu, pozwalając widzom wsłuchać się w tok gawęd bohatera, sączących się z ekranu. A że kozerem jest wybornym, toteż potok jego słów z miejsca porywa. I skłania do zadumy – nieczęsto zjawisko w krajowej kinematografii współczesnej.
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