Wojny robotów

Nie chodzi tylko o drony nad głowami czy roboty lądowe lub morskie. Powstają już projekty rakiet, które same wybierają cel i autonomicznie decydują, kiedy i jak w niego uderzyć. Na linie frontu trafiają też humanoidy zdolne strzelać ze wszystkiego: od pistoletu po karabin

Wciągu 10 lat na świecie będzie co najmniej 1 mld robotów, a ich produktywność ma być co najmniej pięć razy wyższa niż w przypadku ludzi – zapowiedział w ubiegłym tygodniu twórca Tesli, PayPala i SpaceX i najbogatszy człowiek świata Elon Musk. Człowiek, który został pierwszym w historii ludzkości bilionerem, swoją wizję niedalekiej przyszłości kreślił podczas wirtualnego spotkania z członkami obrad grupy G20 w Chapel Hill w amerykańskim stanie Karolina Północna. I jest to wizja świata nie tylko pełnego robotów, lecz także zdominowanego przez sztuczną inteligencję (AI).