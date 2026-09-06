Testowy pakt senacki

Terminy takich wyborów wypadają w okolicach przełomu lat 2026 i 2027. Zaistniała sytuacja daje pewne polityczne możliwości.

Zarówno kampania, jak i poprzedzające ją ustalenia polityczne dają możliwość przetrenowania możliwości „małego paktu senackiego”. O „dużym pakcie senackim” mówi się od dłuższego czasu, trwają podobno (to nadzieja prawicy, ale bardziej jej zwolenników niż samych jej polityków) zakulisowe rozmowy nad tym, żeby w wyborach do Senatu pójść razem.