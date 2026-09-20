Inteligentny jak dzik

Problem dotyczy głównie Warszawy, choć nie tylko. W obronie zwierząt wystąpiła aktorka Maja Ostaszewska, znana z obrony wszystkiego, czego zazwyczaj się nie broni, w szczególności właśnie dzików. – Ostatnio dużo mówiło się o tym, że dziki przeniosły się w dużej mierze do miast i że to jest zdecydowanie problem. Ale dlaczego tak się dzieje? – zagaiła w wywiadzie dla Onetu.